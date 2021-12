Ouders van verdachte (15) dodelijke schietpartij op Amerikaanse school pleiten onschuldig aan onvrijwillige doodslag

De schietpartij die dinsdag plaatsvond in de Oxford High School in de Amerikaanse staat Michigan heeft aan in totaal vier leerlingen het leven gekost. Zeven anderen raakten gewond. De vermoedelijke schutter, de vijftienjarige leerling Ethan Crumbley, kon worden opgepakt.

Ethan Crumbley "is degene die de school binnenliep en de trekker overhaalde", maar "andere personen hebben mee bijgedragen tot deze gebeurtenis en ik ben van plan om hen ter verantwoording te roepen", verklaarde McDonald gisteren, verwijzend naar Ethans ouders James en Jennifer Crumbley. Zij hadden hun zoon toegang gegeven tot het moordwapen en hadden alarmsignalen in de wind geslagen, zo klonk het.

Sheriff

De sheriff van Oakland County deelde vervolgens aan CNN mee dat de politie op zoek was naar het koppel, nadat ze niet waren komen opdagen bij een geplande voorgeleiding, die via video moest plaatsvinden. “Als ze denken dat ze ermee wegkomen, hebben ze het mis,” aldus sheriff Bouchard, die eraan toevoegde dat een “groot aantal” rechercheurs, evenals de FBI en de U.S. Marshals Service, naar het stel op zoek waren.

Volledig scherm James en Jennifer Crumbley © AP

Advocaten lieten namens de ouders echter weten dat ze niet voortvluchtig waren en bij de voorgeleiding aanwezig zouden zijn. “Ze zijn niet op de vlucht voor de autoriteiten. Ze zijn op de avond van de schietpartij voor hun eigen veiligheid vertrokken”, aldus de advocaten. Maar de politie meldde aan CNN dat de twee bij hun vertrek 4.000 dollar hadden afgehaald en hun mobiele telefoontoestellen hadden uitgeschakeld. Dat wijst wel degelijk op een vluchtpoging, zo luidt de redenering.

Dat zei ook aanklager Karen McDonald tijdens de hoorzitting vandaag. “Dit zijn geen mensen van wie we zeker kunnen zijn dat ze uit zichzelf naar de rechtbank zullen terugkeren.” De rechter heeft daarop een borgsom van 500.000 dollar (442.000 euro) voor elk van de ouders vastgesteld.

Bekijk hier beelden van na de schietpartij:

Na een intense zoektocht trof de politie het koppel uiteindelijk aan in een industriegebouw in Detroit, op zowat 60 kilometer van de plaats van de schietpartij. De arrestatie verliep zonder incidenten, zo meldt de politie van Detroit aan de krant New York Times.

De 15-jarige Crumbley zelf wordt beschuldigd van onder meer terrorisme met de dood tot gevolg en vier moorden met voorbedachten rade.

Volledig scherm Een eerbetoon aan de dodelijke slachtoffers van de schietpartij op een school in Oxford, Michigan. © AFP

Ouders schonken hem geweer

Vier dagen voor de schietpartij vergezelde Ethan zijn vader naar een plaatselijke wapenwinkel, waar James Crumbley een semiautomatisch geweer kocht, aldus de aanklager. Later die dag plaatste Ethan foto’s van het wapen op sociale media met de tekst: “Vandaag mijn nieuwe ‘beauty’ gekregen”, met een hartje erbij. Zijn moeder postte de volgende dag dat de twee “zijn nieuw kerstcadeau aan het uittesten waren,” zei McDonald.

In Michigan is het voor mensen onder de 18 jaar verboden om vuurwapens te kopen of te bezitten, behalve in beperkte omstandigheden zoals jagen met een vergunning en een toezichthoudende volwassene.

Volledig scherm Verdachte Ethan Crumbley © via REUTERS

“Deze aanklachten zijn bedoeld om de individuen die hebben bijgedragen aan deze tragedie verantwoordelijk te houden en ook om een boodschap te sturen: dat wapenbezitters een verantwoordelijkheid hebben,” zei McDonald vandaag tijdens een nieuwsconferentie. Wapenbezitters hebben volgens de officier van justitie de verantwoordelijkheid hun wapens veilig op te bergen. In dit geval zou het gaan om meer dan nalatigheid.

Dagboek

De aanklager is ervan overtuigd dat de jongen de moordpartij vooraf had beraamd. De politie heeft een dagboek gevonden waarin hij gedetailleerd beschreef hoe hij op de school om zich heen wilde schieten. Enkele uren voor de schietpartij waren de ouders van Crumbley nog op school ontboden om te praten over het “verontrustende gedrag” van hun zoon. Hij had onder meer geschreven dat zijn gedachten maar niet ophielden en vroeg om hulp. Op een kladblok was een tekening gevonden van een kogel en wapen en teksten als “bloed overal, “mijn leven is nutteloos” en “de wereld is dood”.

De aanklager zei al dat de schietpartij voorkomen had kunnen worden. De school blijft de komende weken dicht.

LEES OOK:

Volledig scherm © AFP