Ouders van Rayan (5) reageren voor het eerst: “Ik wil de koning en alle reddingswerkers bedanken, ik accepteer wat Allah ons heeft gegeven”

Gewonde bij explosie in Rotterdam­se woning: mogelijk opzettelij­ke daad

In Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt door een explosie in een woning. Wat er is gebeurd, is onduidelijk. Het slachtoffer was volgens de politie niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er een explosief naar binnen gegooid, maar het kan ook zijn dat de explosie in de woning zelf is ontstaan.

6:04