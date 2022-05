Ouders van Natacha de Crombrugghe (28) openhartig over zoektocht naar vermiste dochter in Peru: “Mensen zijn bang om te praten”

De 28-jarige Natacha de Crombrugghe is sinds 24 januari vermist in Peru, maar haar ouders koesteren nog altijd hoop dat hun dochter levend wordt teruggevonden. “We trekken van deur tot deur en praten met winkeliers, hoteluitbaters, de priester, de burgemeester,...”, vertellen Éric en Sabine de Crombrugghe uit Linkebeek vanuit Cabanaconde, waar hun dochter voor het laatst werd gezien. Een doorbraak in de verdwijningszaak is er nog niet, maar de ouders geven niet op. “Het lijkt erop dat mensen bang zijn om te spreken”, klinkt het in de kranten van Sudpresse.

Éric en Sabine de Crombrugghe uit Linkebeek verblijven sinds zaterdag opnieuw in Cabanaconde. In dit bergdorp werd hun dochter in januari voor het laatst gezien voordat ze aan haar tocht naar de Colca Canyon zou beginnen. De ouders gooien alles in de strijd om maar een spoor van hun kind te vinden.

Vorige week hadden ze in Arequipa een ontmoeting met de politieagenten die zich bezighouden met de verdwijning van hun dochter. “Zij hebben ons gerustgesteld over de hervatting van het onderzoek”, klinkt het.

Een van de pistes waar ernstig rekening mee wordt gehouden, is dat Natacha in de Colca-rivier is gevallen. “Het water is eindelijk beginnen te zakken, waardoor de politie nu ook daar kan zoeken”, vertellen haar ouders. Agenten vonden er vorige week de broek van Kevin Ramos. Deze 15-jarige Peruviaan belandde een dag na de verdwijning van Natacha in de Colca-rivier. Ook zijn lichaam is nog niet teruggevonden.

“Echt spreken doen de dorpelingen niet”

“De lokale politie denkt dat ze het lichaam van onze dochter in de rivier zal vinden, omdat ze haar niet in de kloof heeft aangetroffen. Mogelijk wordt er daarna een strafrechtelijk onderzoek geopend.”

Zelf willen de ouders van de vermiste Natacha dat de politie omgekeerd te werk gaat. “Wij willen dat er eerst een onderzoek wordt gevoerd om Natacha mogelijk levend te vinden. We willen haar snel vinden, maar daarvoor hebben we een aanwijzing nodig. Iemand die spreekt en ons op het juiste spoor zet.” Volgens Éric en Sabine zijn de inwoners van Cabanaconde helaas eerder zwijgzaam.

“Het lijkt erop dat mensen bang zijn om te spreken.” Geruchten doen de ronde, maar echt praten doen de dorpelingen niet. “In dit dorp van 1.500 inwoners vertrouwen maar weinig mensen de politie. Sommigen zijn misschien bang voor represailles”, gissen de ouders. “Of ze hebben schrik om nu pas op de voorgrond te treden. Ze vrezen misschien dat ze verdacht zullen worden omdat ze niet meteen hebben getuigd.”

Wat denken de ouders zelf dat er gebeurd is?

Ondertussen zoekt het koppel actief verder naar hun dochter. “Drie maanden later zijn er nog steeds plaatsen die nog niet werden uitgekamd (de lokale politie zegt 98 procent van de kloof te hebben doorzocht, red.). Misschien zit Natacha vast in een kloof of in een ravijn.” Daarnaast hangen de ouders posters op en gaan ze van deur tot deur op zoek naar informatie.

“Maar er zijn ook dagen dat we kraken”, bekennen Éric en Sabine. “Wanneer dat gebeurt, peppen we elkaar op. Het is vooral door bezig te blijven dat we het kunnen volhouden. We geven nooit op.”

