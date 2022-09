Ouders van in Peru vermiste Natacha (28) na vondst lichaam: "Kleine kans dat zij het is”

Wat is de Colca Canyon, waar de Belgische Natacha (28) verdween? En hoe gevaarlijk is het er?

Vrijdag is het 18 dagen geleden dat de Belgische Natacha de Crombrugghe (28) verdween in Peru. Ze was bezig aan een rondreis door Zuid-Amerika en verbleef op dat moment in het Colca Canyon-gebied, een ravijn dat populair is bij trekkers. Hoe ziet die kloof eruit, en hoe onveilig is het er?

10 februari