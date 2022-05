Ouders van Gabby Petito in klacht tegen ouders van haar moordenaar Brian Laundrie: “Ze wisten waar haar lichaam lag”

De zaak-Gabby Petito blijft maanden na de tragedie nog altijd de gemoederen beroeren. Vorig jaar in augustus vermoordde Brian Laundrie zijn verloofde Gabby tijdens hun roadtrip door de VS. Het lichaam van de 22-jarige Amerikaanse werd pas drie of vier weken later teruggevonden. De ouders van Gabby spanden in maart een proces aan tegen de ouders van Brian, omdat die wel degelijk al tijdens de zoektocht naar Gabby zouden hebben geweten dat hun zoon zijn verloofde had vermoord én ook waar hij het lijk had gedumpt.

De verdwijning van de 22-jarige Amerikaanse Gabby Petito vorige zomer deed heel wat stop opwaaien, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten. Het koppel deed verslag van hun rondreis door de VS op sociale media, tot die berichten plots stopten. Wat iedereen vreesde, kwam na een tijdje uit: haar verloofde Brian Laundrie had haar vermoord en achtergelaten tijdens hun reis. Die begon begin juli en verliep aanvankelijk goed. Maar op 1 september keerde Brian weer alleen terug naar het ouderlijke huis in Florida, zonder Gabby. Hij loste niets over waar Gabby was.

Haar moeder gaf Gabby pas op 11 september als vermist op. Na een dagenlange zoektocht werd het lichaam van Gabby Petito een goede week later op 19 september gevonden in een natuurpark in Wyoming. Ze was gewurgd en had ook verwondingen aan haar hoofd.

Brian Laundrie was op dat moment zelf al vermist sinds 13 september. Pas op 20 oktober vond de politie ook zijn lijk in een natuurreservaat in het noorden van Florida. Brian had zichzelf van het leven beroofd. In het notitieboekje dat naast hem lag, bekende hij dat hij Gabby had vermoord, zo bleek uit het definitieve verslag van de FBI in januari.

Volgens de FBI had Laundrie na de moord op Gabby nog sms’en in haar naam verstuurd om te laten uitschijnen dat ze nog in leven was. Hij had ook gebruik gemaakt van een van haar kredietkaarten.

In maart dienden Joseph Petito en Nichole Schmidt, de ouders van Gabby, klacht in tegen Christopher en Roberta Laundrie, de ouders van Brian, voor het achterhouden van informatie. De ouders van Petito beweren dat de Laundries op het moment dat er een massale zoekactie aan de gang was naar Gabby, al wisten dat Gabby door hun zoon vermoord was én waar haar lijk lag. De aanklacht stelt verder dat beide families tot het drama “een hartelijke relatie” onderhielden met elkaar.

