Ouders van Archie (12) grijpen laatste strohalm en stappen naar Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg

Archie’s moeder, Hollie Dance, zei dat ze “opgelucht” was dat de nieuwe aanvraag was ingediend. “We zijn erg opgelucht, we moeten elke beslissing aanvechten. We hopen en bidden nu dat het EHRM de aanvraag gunstig zal beoordelen. We zullen Archie niet opgeven tot het bittere einde.” Onduidelijk is nog of de advocaten van de familie met hun verzoek kans op succes hebben.

In een interview dinsdag benadrukte zijn moeder nog dat ze het verkeerd vindt dat “andere mensen” beslissen “waar hij zijn laatste adem uitblaast en of hij leeft of sterft”.

Archie ligt sinds april in coma. De ouders stapten eerder al, en maandag opnieuw, naar de hoogste rechtbank van het land. Maar ze vingen weer bot, waardoor de behandeling van hun zoon vandaag mocht worden beëindigd.

De moeder van Archie riep eerder nog de hulp in van de Britse minister van Gezondheid Steve Barclay en van de VN, maar tevergeefs. “Ik ben zeer ontgoocheld in ons rechtssysteem”, zei de moeder. Al had ze de uitspraak die dinsdag is gevallen wel ergens verwacht, vertelde ze.

De vrouw moest na het verdict erkennen dat ze “haar zoon niet mee naar huis kan nemen, niets kan doen”.

Archie Battersbee en zijn moeder Hollie Dance

“Ik heb altijd gezegd dat ik tot het bittere einde zou vechten voor Archie en dat is wat ik heb gedaan”, zei zijn moeder. “Maar het klopt niet, het is mijn kind. Het is verkeerd dat “andere mensen” beslissen “waar hij zijn laatste adem uitblaast en of hij leeft of sterft”.

“Ze pakken niet alleen ons kind af, ze verwoesten een hele familie”, besloot Holly Dance.

Archie liep een hersenletsel op bij een incident thuis, in april. Hij deed volgens zijn moeder vermoedelijk mee aan een TikTok-uitdaging waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken. De jongen kwam nooit meer bij en is volgens de artsen “hersenstamdood”. Maar volgens de ouders boekt hun zoon wel degelijk vooruitgang.

