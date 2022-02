Ouders onthullen dat ontvoerder smoes gebruikte om Cleo (4) weg te plukken uit tent en dat hun dochter voorgoed is veranderd

De ontvoering van de vierjarige Cleo Smith (4) hield de wereld zo’n drie maanden geleden dagenlang in spanning. Het Australische meisje werd met een smoes meegenomen uit de tent, dat zeggen haar ouders in een tv-interview. Achttien dagen later werd de kleuter levend aangetroffen in de woning van haar ontvoerder, maar Cleo heeft duidelijk nog niet verwerkt wat er is gebeurd.

“We kennen nog niet het hele verhaal”, zeiden de ouders van Cleo in een interview in het programma ‘60 Minutes’ van de Australische omroep ‘9now’. Hun dochter wilde aanvankelijk nauwelijks iets vertellen over wat ze had meegemaakt.

Moeder Ellie Smith verklaarde dat haar vierjarige dochtertje een leugen had te horen gekregen van haar ontvoerder op het moment dat ze in de nacht van 16 oktober uit de tent op de Blowholes-camping in de buurt van Carnarvon in West-Australië, werd weggeplukt. De kidnapper maakte Cleo wijs dat haar zusje ziek was. “Ze moest van ons worden weggenomen, zodat we haar kleine zieke zusje konden helpen”, onthulde haar moeder.

Ontvoerder Terrence Darrell Kelly (36) bij de overbrenging naar de gevangenis

De door poppen geobsedeerde ontvoerder Terrence Darrell Kelly (36) had de zijkant van de tent opengeritst waar moeder Ellie en haar partner Jake Gliddon lagen te slapen. Het koppel deelde de tent met Cleo die aan de andere kant lag te slapen. “Hij wist duidelijk niet waar hij was”, zei Ellie. “Hij wist niet aan welke kant van de tent Cleo zich bevond.” Maar hij vond het meisje en nam haar mee.

Quote Hij wilde een poppetje. Het is gewoon zo misselijk­ma­kend en walgelijk. Ellie Smith

Bijna drie weken gingen voorbij voordat speurders op 2 november eindelijk een afgesloten kamer binnendrongen in een woning op slechts 7 km van Cleo’s ouderlijke huis en het kleine meisje levend aantroffen. Het kind werd naar het ziekenhuis gebracht en haar ouders haastten zich ernaartoe. Ellie zei dat ze meteen merkte dat het blonde haar van haar dochter was geknipt en geverfd. “Ik was gewoon boos dat iemand haar probeerde te veranderen om te passen in het plaatje dat hij voor zich zag. Dat is wat hij wilde, hij wilde een poppetje. Het is gewoon zo misselijkmakend en walgelijk.”

Tijdens het interview liet de zender hartverwarmende beelden zien van Cleo die bellen blaast, haar zusje in slaap wiegt en speelt op een waterglijbaan. Maar de ontvoering heeft het leven van het kleine meisje voorgoed veranderd.

Cleo Smith samen met moeder Ellie na haar ontvoering.

Overlevingsmodus

De kleuter schakelde na de redding over naar een soort van ‘overlevingsmodus’ en duwde de traumatische ervaring weg. Cleo is soms blij en straalt van vreugde, dan is ze weer verdrietig en boos. “Elke dag en elke nacht is anders”, vertelde de moeder.

Ze legde uit dat haar dochtertje tijdens haar eerste dagen thuis schreeuwend wakker werd. De opeenvolgende nachtmerries zijn zwaar voor Cleo, maar ook voor de rest van het gezin.

Ellie zei dat voor Cleo alle lichten aan moeten om in slaap te vallen en dat het meisje een afkeer heeft ontwikkeld voor gesloten deuren - nadat dagenlang ze was opgesloten in een kamer in Kelly’s huis.

Cleo heeft onthuld dat ze tijdens de ontvoering bang was en opgesloten zat in een kamer, maar ze heeft vooralsnog weinig gezegd over haar ontvoerder. Haar ouders willen niets forceren.

Archiefbeeld: moeder Ellie Smith en haar partner Jake Gliddon houden een foto vast van de toen nog vermiste Cleo

De verdachte zit sindsdien in de cel. Volgens de aanklacht ontvoerde de man het meisje uit de tent en hield haar gevangen in zijn huis. De 36-jarige Terrence Darrell Kelly pleit schuldig. Hij riskeert 20 jaar cel.

Het koppel is nu van plan om weg te trekken uit Carnarvon. Ze plannen een trip met een caravan doorheen West-Australië. Maar de Blowholes-camping zullen ze nooit meer bezoeken.

“Onze meisjes zullen een geweldig leven hebben, we blijven positief denken,” besloot Ellie.