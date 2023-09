Ouders Natacha de Crombrugghe vrezen dat zaak geklasseerd wordt in Peru en ze nooit zullen weten hoe hun dochter stierf

De jonge vrouw uit Linkebeek vertrok op 1 januari 2022 vanuit Brussel naar Peru voor een reis van zes maanden door Latijns-Amerika. Op 24 januari wilde ze een trektocht maken door de Colcakloof in de buurt van Arequipa, maar ze verdween na haar vertrek uit een hostel in Cabanaconde en liet niets meer van zich horen.

Na een zoektocht van meer dan acht maanden vonden vissers in september 2022 resten van de Belgische in de bedding van de Colcarivier. Ze lagen in een moeilijk toegankelijk gebied met ravijnen van 200 meter diep.

KIJK. Stoffelijke resten wel degelijk van Natacha de Crombrugghe

Hypothese

Het is een jaar later nog altijd niet duidelijk hoe Natacha precies om het leven kwam. Volgens de Peruviaanse autoriteiten wijst alles op een ongeluk tijdens het wandelen, maar haar ouders twijfelen aan die hypothese en willen dat onderzocht wordt of het toch niet om moord gaat.

Volledig scherm © Frase Corta

Haar lichaam werd gevonden op zo’n 40 kilometer stroomafwaarts van een brug die ze had moeten oversteken tijdens haar trektocht. “Haar skelet bleek nog vrijwel heel te zijn, terwijl het acht maanden in het water heeft gelegen”, aldus de vader die werkzaam is in een begrafenisonderneming in een interview met HUMO. “Misschien is ze geen 40 kilometer meegesleurd maar is ze van een andere brug gegooid, dichter bij de vindplaats.”

Experts

Eric en Sabine de Crombrugghe wachten nog altijd op rapporten en conclusies van de politie en forensische experts in Lima, evenals op het verslag van een tweede autopsie die in België wordt uitgevoerd.

Ze vrezen echter dat de openbare aanklager in Peru het dossier zal klasseren omdat er tot nu toe geen concrete aanwijzingen zijn in de richting van moord. “We willen dat de waarheid aan het licht komt en we eindelijk te weten komen hoe en waar Natacha stierf”, vertellen ze aan ‘La República’.