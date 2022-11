Ouders met jonge kinderen vernemen allebei op dezelfde dag dat ze kanker hebben

Man herenigd met zijn hond, nadat die werd gestolen toen hij in elkaar zakte op straat

Een brutale hondendiefstal in Londen kent gelukkig een goede afloop: Joel Banks (33) is weer herenigd met zijn geliefde viervoeter Ghost, nadat de hond door onbekende mannen werd gestolen toen Joel eerder deze maand plots in elkaar zakte op straat. De dieven hadden achteraf geprobeerd om de hond voor 120 pond (zo’n 140 euro) te verkopen in een bar.

