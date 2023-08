Ouders klagen ziekenhuis aan na tragische geboorte in Georgia: “De baby was strak ingepakt zodat niemand zag dat hij onthoofd was”

UPDATE LIVE OEKRAÏNE. Russen rukken op in Oost-Oekraïne, Kiev: “Ze bestormen en beschieten onze soldaten”

Een drone heeft een fragmentatiegranaat laten vallen op een Russisch dorp in de grensregio Belgorod. Rusland heeft afwijzend gereageerd op de geplande levering van F-16's aan Oekraïne. En het Oekraïense leger heeft de voorbije week nabij de oostelijke stad Bachmoet zo’n drie vierkante kilometer terrein heroverd. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.