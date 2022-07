Ouders hersendode Archie (12) vangen opnieuw bot bij Hooggerechtshof: artsen mogen wettelijk beademing stopzetten

Volgens Hollie Dance zijn er nog “zovele opties” in het buitenland voor haar zoontje. “Waarom is dit land zo vastberaden om mijn kind niet de tijd te geven om te genezen?”, zegt ze aan Sky News. Hollie Dance vindt dat enkel zij en Paul Battersbee kunnen beslissen over het lot van Archie. Naar eigen zeggen is ze zodanig haar vertrouwen kwijt in het Royal London-ziekenhuis, waar Archie verblijft, dat ze nu “letterlijk 24 op 24 waakt” over haar zoon.