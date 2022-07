Ouders hersendode Archie (12) krijgen laatste kans om verzoek in te dienen tegen stopzetten beademing

Droogste juli in 100 jaar in Engeland

De maand is nog niet ten einde, maar tot nu toe is het de droogste juli in Engeland sinds 1911. En de tweede droogste sinds de metingen begonnen in 1836, zeggen weerkundigen. Voor het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel is het de droogste juli sinds 1984.

