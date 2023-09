Ouders die beschuldigd worden van verwaarlozing en ontvoering vluchten naar Polen en mogen daar hun 4 kinderen gewoon houden

Handbal­team uit Burundi verdwijnt spoorloos op WK: drie weken later vragen spelers asiel aan in België

Bijna het volledige nationale handbalteam uit Burundi dat tijdens het WK in Kroatië spoorloos verdween, is in ons land opgedoken om asiel aan te vragen. Minstens twee van de tien vermiste spelers deden dat al. En het lijkt erop dat de rest van het team ook in België zit. Dat bevestigt Nicole de Moor (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie.