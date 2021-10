Ouders Brian Laundrie gaan geen begrafenis organiseren voor hun zoon

De Laundries bevestigden het overlijden van hun zoon donderdag in een korte verklaring. Ze vroegen daarin ook om de nodige privacy, want ze worden al weken belaagd nabij hun huis in Port North, Florida.

Het stoffelijk overschot van Brian Laundrie - de verloofde van de vermoorde YouTubester Gabby Petito (22) - werd vorige week woensdag gevonden na een wekenlange zoektocht. Het bevond zich in een natuurreservaat in Florida. Een lijkschouwer slaagde er niet in om de doodsoorzaak te bepalen, wat te maken zou kunnen hebben met de toestand van de resten. De politie van Port North sprak van “beenderen”. De resten zullen nu onderzocht worden door een antropoloog. Die kan aan de hand van de studie van het skelet soms nog meer informatie bovenspitten, zoals in de bekende tv-reeks ‘Bones’.

Roadtrip

Gabby Petito en Brian Laundrie waren afgelopen zomer op roadtrip door de Verenigde Staten, toen Petito plots verdween. Enkele weken eerder waren ze nog aan de kant gezet door de politie na een hoogoplopende ruzie. Laundrie kwam begin september alleen thuis in Florida, maar verdween zelf ook korte tijd later.

Volledig scherm Chris en Roberta Laundrie bij hun huis. © Photo News

Het stoffelijk overschot van Petito werd op 19 september gevonden in een natuurpark in Wyoming. Ze bleek gewurgd te zijn. Wekenlang werd gezocht naar Laundrie, die door de politie een ‘person of interest’ genoemd werd in het dossier van haar dood. Zijn resten werden uiteindelijk gevonden in Myakkahatchee Creek Environmental Park, samen met persoonlijke spullen. Hij werd geïdentificeerd aan de hand van zijn gebit.

