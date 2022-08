Ouders Archie voeren nieuwe juridische strijd, behandeling wordt voorlopig niet stopgezet

Man verdacht van apenpokken in metro Madrid ontkent gerucht: “Er groeien tumoren op mijn zenuwen en dat is niet besmette­lijk”

Deze foto van een man in de metro van Madrid met puisten op zijn benen ging viraal. Op sociale media werd veelvuldig gespeculeerd dat het om apenpokken ging. Daarnaast werd er ook over bericht in de Belgische en internationale pers. De afgebeelde man beweert nu tegenover Spaanse media dat hij geen apenpokken heeft, maar wel neurofibromatose, een genetische en niet-besmettelijke ziekte.

