Ouderen met gezondheidsproblemen zitten 10 dagen zonder stroom, eigenaar kijkt niet om

“Overtuig mama om een husky voor ons te kopen”: wie was Cesar Alviar, het 9/11-slachtof­fer wiens kleindoch­ter iedereen deed glimlachen tijdens herdenking

11 september “Kan je mama alsjeblieft overtuigen om een husky te kopen?” Een Amerikaans meisje toverde vandaag tijdens de 9/11-herdenkingen een lach op het gezicht van alle aanwezigen. Ze was een van de vele mensen die de namen van familieleden mochten voorlezen, en las zo ook de naam van haar overleden grootvader Cesar Alviar voor. Alviar (60) werkte op de 94ste verdieping van de noordelijke toren toen die 20 jaar geleden instortte. “Hij kuste me altijd voor hij ging werken”, vertelde zijn vrouw eerder in een interview. Maar die dag aarzelde Cesar na de kus. “Het was alsof hij iets wilde zeggen, maar omdat ik haast had, nam ik gewoon afscheid.”