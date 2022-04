Oude vriend van Poetin opgepakt in Oekraïne: wie is Victor Medvedchuk, de ‘jachttrofee’ van Zelensky?

In Oekraïens uniform, handboeien aan, het grijze haar in de war en een wat angstige blik in de ogen. Zo ging Victor Medvedchuk (67) gisteren de wereld rond. Die angstige blik is heel begrijpelijk, want in tijden van oorlog weet je nooit wat je te wachten staat, wanneer je het etiket ‘verrader’ op gekleefd krijgt. Al lijkt het voor Medvedchuk voorlopig wel mee te vallen. De Oekraïense president Zelensky lijkt hem als pasmunt te willen gebruiken in onderhandelingen met Poetin. Vraag is: hoeveel heeft de baas in het Kremlin over voor zijn oude vriend?