Oud-vicepresident VS Walter Mondale (93) overleden

Barbara Bush (1925-2018): Oma van de natie, met witgrijs haar en eeuwige parelsnoer

18 april Soms zitten de dingen meteen goed. Bij Barbara en George Herbert Walker Bush was dat blijkbaar het geval. “Ik ben getrouwd met de eerste man die ik kuste”, zei Barbara Bush ooit over haar huwelijk. Tot gisteren kuste diezelfde man haar nog elke avond voor het slapen gaan. Met een “I love you, Barbie” er boven op, als we hun kleindochter Jenna Bush Hager mogen geloven. Barbara Bush, voormalige First Lady én moeder van een president, is vannacht overleden. Ze was 92.