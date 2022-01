Oud-vertrouweling Sarkozy krijgt celstraf voor fraude

De vijf werden in 2015 opgepakt omdat ze zich niet zouden hebben gehouden aan de aanbestedingsregels bij opdrachten voor opiniepeilingen tijdens het presidentschap van Sarkozy tussen 2007 en 2012. De 77-jarige Guéant, die later minister van Binnenlandse Zaken werd in de regering onder Sarkozy, zit al in de cel voor een ander misdrijf. Hij kondigde direct aan in beroep te gaan.