Oud-veiligheidsadviseur VS vreest voor taliban-scenario in Pakistan, een nucleaire macht met 150 kernwapens

De machtsovername door de taliban in Afghanistan verhoogt de dreiging dat terroristen de macht grijpen in buurland Pakistan, verklaarde Donald Trumps aan de kant geschoven Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton in een radio-interview. “Dit zou dan betekenen dat 150 nucleaire wapens in handen komen van terroristen. Een zware bedreiging voor de VS en bondgenoten.”

Bolton (72) is gewezen Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties onder George W. Bush en was van april 2018 tot september 2019 de Nationaal Veiligheidsadviseur van toenmalig president Donald Trump. Deze stuurde hem de laan uit waarna hij met ‘The Donald’ afrekende in een ontluisterend boek. De invloedrijke Republikein staat gekend als een absolute havik in het Amerikaans buitenlands beleid.

Hij stond zondag miljardair John Catsimatidis te woord. Deze supermarktmagnaat presenteert een talkshow op de conservatieve radiozender WABC 770. In het gesprek kwam onder meer de machtsovername door de taliban in Afghanistan aan bod. Die geeft volgens Bolton niet nader genoemde ‘terroristen’ de wind in de zeilen in buurland Pakistan. “Nu al zien we veel radicalen in het Pakistaanse leger. Als het hele land in handen valt van terroristen, betekent dit dat ze 150 nucleaire wapens bemachtigen, wat een zware bedreiging is voor ons en onze bondgenoten”, aldus Bolton.

In het Pakistaans-Afghaanse grensgebied werd de taliban weinig in de weg gelegd. Pakistan erkent de nieuwe machthebbers in Kaboel en deed dat eveneens in de jaren negentig bij de eerste taliban-machtsovername. De chef van de Pakistaanse inlichtingendienst ISI is begin deze maand naar Kaboel afgezakt voor overleg met de nieuwe machtshebbers.

India

“Daarbij komt dat China zijn huidige invloed in Pakistan enkel nog zal uitbouwen om zo de druk te verhogen op India”, gaat Bolton verder. Dit land met 1,4 miljard inwoners is naast de aartsvijand van Pakistan eveneens een kernmacht. Tussen India en China staan de spanningen op scherp. In juni vorig jaar lieten nog twintig Indiase militairen het leven in de grensregio Ladakh in de Himalaya bij gevechten met Chinese troepen.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken riep vorige week nog op om alle economische sancties tegen het talibanregime op te heffen. Zonder het te zeggen wil China op die manier voet aan de grond krijgen voor de ontginning van Afghaanse bodemrijkdommen.

“Chinese bedreiging over de hele lijn”

“De VS moeten zich realiseren dat China een bedreiging vormt over de hele lijn. Ze stelen al tientallen jaren onze intellectuele eigendommen (... ) Ze manipuleren de Wereldhandelsorganisatie en bouwen hun leger op. Op politiek vlak zijn ze zeer agressief”, stelt Bolton.

De huidige regering-Biden wacht volgens Bolton te veel af. “Ons land moet greep krijgen op deze dreiging en voorbereid zijn op een lange strijd over het hele spectrum van potentiële macht op economisch, militair en politiek vlak. Ik meen dat deze regering niet gefocust genoeg is.”

Wel is volgens hem de oprichting van het militair pact tussen de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië een eerste goede stap. “Een duidelijk signaal aan de Chinezen dat we vastbesloten zijn om hen geen vrij spel te geven in de Pacifische en Indische Oceaan”, vindt Bolton.

