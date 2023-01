Oud-speechschrijver van Kremlin: "Poetin heeft Wagner-baas te veel macht gegeven”

Gallyamov werkte van 2008 tot 2010 voor het Kremlin, meldt ‘Bild‘. Na de militaire tegenslagen van Rusland in Oekraïne (onder meer in Charkiv in de herfst) zocht de Russische leider naar uitwegen, legt Gallyamov uit. “Poetin was erg teleurgesteld in het Russische leger. Voor hem leek Prigozjin dé redding.” Hij vertrouwde op de Wagner-baas om overwinningen te boeken in Oekraïne.

Prigozjin rekruteerde duizenden Russische gevangenen en bracht ze naar het front. Maar de oorlog kantelde niet. De huurlingen vechten al maanden om Bachmoet. Het grootste succes van de Wagner-strijders tot nu toe is dat ze het stadje Soledar grotendeels onder hun controle hebben gebracht.

Maar de Wagner-baas pakt maar wat graag uit met zijn succes en botst daarbij publiekelijk met Defensieminister Sergej Sjojgoe en stafchef Valery Gerasimov (67) - twee mannen die in feite veel hoger in de Kremlin-hiërarchie staan. Hij heeft hen al geregeld beledigd. En dat heeft desastreuze gevolgen voor Poetins hele machtssysteem want “de loyaliteit aan de heerser die dit toestaat, neemt af”, stelt de voormalige speechschrijver.

Maar de Russische leider heeft dit nu zelf ook begrepen, meent de Kremlin-expert. “Poetin heeft gemerkt dat hij zijn eigen machtsapparaat verzwakt. Hij heeft dit gedaan door te veel macht, te veel bevoegdheden te geven aan Prigozjin.”

Herschikking legertop

Daarom heeft Poetin volgens Gallyamov de top van het leger herschikt: stafchef Valeri Gerasimov is nu ook de commandant van de Russische strijdkrachten in Oekraïne. Generaal Sergej Soerovikin is gedegradeerd tot onderofficier - hij werd beschouwd als een bondgenoot van Prigozjin en vormde een bedreiging in de ogen van Gerasimov en Sjojgoe. “Poetin wil laten zien dat hij nog steeds achter hen staat en dat hij zijn machtsbasis niet heeft verraden.”

De grote vraag is of Poetin zijn machtsapparaat nog tijdig kan stabiliseren - of dat de groeiende populariteit van Prigozjin, die hij zelf mogelijk heeft gemaakt, al te veel schade heeft aangericht.

