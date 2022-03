Oud-soldaat (80) die guerrillaleider Che Guevara doodschoot overleden

Zo verliepen laatste uren van moeder en twee kinderen die stierven aan brug van Irpin

Er is meer bekend over de moeder en de twee kinderen die zondag om het leven kwamen toen ze het Oekraïense stadje Irpin bij Kiev probeerden te ontvluchten. Beelden van de mortierinslag die hen het leven kostte en van hun levenloze lichamen op de straat, gingen de wereld rond. Vader Serhiy Perebyinis vertelde nu aan de krant ‘The New York Times’ hoe de laatste dagen en uren van zijn gezin verliepen. Over hoe ze zich aanvankelijk thuis verschansten. Tot een explosief insloeg op hun appartementsblok en zijn vrouw besloot dat het tijd was om te gaan.

