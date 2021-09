Oud-president Trump spant rechtszaak aan tegen New York Times en nicht die onthullende memoires publiceerde

Voormalig president Donald Trump heeft dinsdag een rechtszaak aangespannen tegen The New York Times, drie van de verslaggevers van die krant en zijn nicht Mary Trump. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite The Daily Beast. Zij zouden een "verraderlijk complot" hebben beraamd om Trumps privégegevens te verkrijgen voor een artikel over zijn belastinggeschiedenis.

In de rechtszaak, die dinsdag werd aangespannen in New York, beweert Trump dat de krant Mary Trump overhaalde om "documenten uit het kantoor van haar advocaat te smokkelen en ze aan The Times over te dragen". Dit zou in strijd zijn met een vertrouwelijkheidsbeding dat ze in 2001 had ondertekend. Trump eist van zowel Mary Trump als van The New York Times een schadevergoeding "voor een bedrag dat tijdens het proces moet worden vastgesteld, maar waarvan wordt aangenomen dat het niet minder dan 100 miljoen dollar is".

Eerder had Robert Trump, de vorig jaar overleden broer van Donald, een aanklacht ingediend om Mary Trump en haar uitgever Simon & Schuster ervan te weerhouden haar memoires uit te brengen. Dat deed zij in 2020 toch onder de titel ‘Too much and never enough: how my family created the world's most dangerous man’.

De rechter oordeelde in die zaak dat het vertrouwelijkheidsbeding uit 2001 te vaag was gedefinieerd om haar ervan te weerhouden over de destijds zittende president te schrijven. "Ik denk dat hij een 'fucking loser' is, die alles tegen de muur gooit wat hij kan", zei Mary Trump tegen The Daily Beast in reactie op de aanklacht van haar oom. "Het is wanhoop."

Eerder probeerde Trump de publicatie van het boek al tegen te houden:

Mary L. Trump en haar oom, de Amerikaanse president Donald Trump.

Te veel en nooit genoeg, het boek van Trumps nicht Mary in Nederlandse vertaling.

Een politieagent houdt de wacht aan het gebouw van The New York Times.