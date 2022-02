Oud-president Saakasjvili van Georgië gaat opnieuw in hongerstaking

Argentinië vraagt VS om hulp tegen aanhouden­de natuur­brand

Gustavo Valdés, de gouverneur van de Argentijnse provincie Corrientes, heeft maandag de hulp van de VS gevraagd om de natuurbrand te bestrijden die al enkele dagen de regio in het noordoosten van Argentinië teistert. Dat deed hij via de Amerikaanse ambassadeur in Argentinië, zo valt te lezen op zijn Twitterpagina.

15:11