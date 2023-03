Oud-president Georgië “stervende” na vermeende vergiftiging in cel: “Ik ben nog 4 kilogram verwijderd van meervoudig orgaanfalen”

De voormalige president van Georgië Micheil Saakasjvili zou op sterven na dood zijn. De pro-Europese politicus zei aan de Britse nieuwsdienst Sky News dat hij vergiftigd werd in de gevangenis en dat hij “nog 4 kilogram verwijderd” is “van meervoudig orgaanfalen”.

KIJK. Dit is één van de laatste beelden die in oktober nog van Saakasjvili verspreid zijn en ook toen leek hij er al slecht aan toe

Saakasjvili was president van Georgië van 2004 tot 2013. Hij kwam aan de macht na de zogenaamde ‘Rozenrevolutie’ in 2003, toen de Georgiërs zich onder de Russische dominantie uit wurmden. Toen Moskou vier jaar later tanks naar Georgië stuurden om de zelfverklaarde republieken Zuid-Ossetië en Abchazië te steunen, leidde Saakasjvili ook de strijd tegen de Russische agressie.

Volledig scherm Saakasjvili in 2003 bij de Rozenrevolutie. © REUTERS

In 2013 werd Saakasjvili als president opgevolgd door Giorgi Margvelasjvili. Daarna bracht hij aanzienlijk wat tijd door in Oekraïne, waar hij het staatsburgerschap kreeg en anderhalf jaar gouverneur van Odessa was.

Opgepakt

Toen hij in oktober 2021 voor het eerst terugkeerde naar Georgië, werd hij opgepakt omdat hij clandestien de grens was overgestoken en voor enkele uitstaande aanklachten tegen hem. Zo had hij bij regeringsprotesten in 2007 - die hem corruptie en vriendjespolitiek verweten - de politie op de protestanten afgestuurd, wat uitgemond was in rellen, waarbij meer dan 500 gewonden vielen. Hij liet toen ook twee kritische tv-stations sluiten.

Volledig scherm Saakasjvili bij zijn aanhouding in Georgië. © AFP

Uit protest tegen zijn gevangenschap ging Saakasjvili 50 dagen in hongerstaking. Dat schaadde zijn gezondheid in die mate dat hij in de loop van vorig jaar overgebracht werd naar een privékliniek. Volgens Saakasjvili werd hij in de gevangenis echter ook vergiftigd. Die bewering werd vorige maand door een onafhankelijke expert bevestigd tijdens een rechtszaak in beroep in Georgië.

Quote Ik lig de hele tijd in bed. Mijn beenderen zijn aan het oplossen en dat doet onnoeme­lijk veel pijn Micheil Saakasjvili, Voormalige president van Georgië

De voormalige president zegt in een schriftelijk interview met Sky News dat hij “stervende” is. “Ik woog vroeger 120 kilogram, nu is dat nog 64 kilogram. Als ik onder de 60 ga, zal ik volgens de dokters meervoudig orgaanfalen krijgen. Ik lig de hele tijd in bed. Mijn beenderen zijn aan het oplossen en dat doet onnoemelijk veel pijn.”

Zijn advocaat zegt dat zijn toestand elke dag erger wordt. “Het is vreselijk om aan te zien”, aldus Shalva Khachapuridze. “Hij lijkt op een gevangene uit een concentratiekamp in Nazi-Duitsland.”

Volledig scherm Saakasjvili in 2021 in Oekraïne. © AFP

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky trok vorige maand al aan de alarmbel en eiste de onmiddellijke vrijlating van Saakasjvili. “Hij wordt langzaamaan gedood”, zei Zelensky toen. “Ik roep de wereld op om zijn leven te helpen redden en zijn executie te voorkomen.”

Het Europese Parlement keurde al een resolutie goed waarin om de vrijlating van Saakasjvili gevraagd werd. Europa waarschuwde Georgië ook dat dit als een test gezien zou worden om te zien waar de échte loyauteit van het land lag: bij de Europese waarden of bij Rusland.

Behandeling

Georgië ontkent dat Saakasjvili vergiftigd is en zegt dat hij niet voldoende eet. De regering weigert ook om hem over te laten brengen naar de EU voor een behandeling. “Hij moet zijn straf uitzitten en krijgt hier alle medische hulp die hij nodig heeft”, klinkt het. Dat laatste wordt echter ontkend door mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch, die vrezen voor het leven van de oud-president.

Oekraïne en Polen hebben al aangeboden om Saakasjvili op te vangen.