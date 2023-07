Oud-president Georgië bijna onherkenbaar in rechtbank: zo takelde hij in anderhalf jaar tijd af

De voormalige president van Georgië Micheil Saakasjvili is vandaag opnieuw voor de rechter verschenen. Hij deed dat via een videolink vanuit het ziekenhuis en zag er bijna onherkenbaar uit. Sinds zijn aanhouding anderhalf jaar geleden is hij helemaal afgetakeld.

Zijn broer David houdt er rekening mee dat Saakasjvili vergiftigd wordt in de cel. “De geschiedenis zal het uitwijzen", reageert hij bij lokale media. “De situatie is echt niet goed. Het gaat erg slecht met zijn gewicht. Ik kan niet zeggen hoeveel Micheil nog weegt, maar hij blijft vermageren en is op weg naar de dood.”

Voor hij aangehouden werd in oktober 2021 woog Saakasjvili - die 1,95 meter groot is - ongeveer 120 kilogram. In februari van dit jaar vertelde de voormalige president in een interview met de Britse nieuwszender ‘Sky News’ dat hij nog maar 64 kilogram woog. Beelden van toen in de rechtszaal illustreerden zijn penibele toestand.

KIJK. Dit is één van de laatste beelden van Saakasjvili - die in oktober nog verspreid zijn - en ook toen leek hij er al slecht aan toe

“Als ik onder de 60 kilogram ga, zal ik volgens de dokters meervoudig orgaanfalen krijgen”, vertelde hij. “Ik lig de hele tijd in bed. Mijn beenderen zijn aan het oplossen en dat doet onnoemelijk veel pijn.”

Volledig scherm De voormalige president van Georgië Micheil Saakasjvili in februari 2023. © RV

Saakasjvili was president van Georgië van 2004 tot 2013. Hij kwam aan de macht na de ‘Rozenrevolutie’ in 2003, toen de Georgiërs zich onder de Russische dominantie uit wurmden. Toen Moskou vier jaar later tanks naar Georgië stuurde, leidde Saakasjvili ook de strijd tegen de Russische agressie.

Na zijn presidentschap bracht Saakasjvili aanzienlijk wat tijd door in Oekraïne, waar hij het staatsburgerschap kreeg en anderhalf jaar gouverneur van Odesa was. Toen hij in oktober 2021 voor het eerst terugkeerde naar Georgië, werd hij opgepakt omdat hij clandestien de grens was overgestoken.

Corruptie

Er bleken nog enkele andere aanklachten tegen hem te bestaan. Zo had hij bij regeringsprotesten in 2007 - waarbij hem corruptie en vriendjespolitiek verweten werd - de politie op de protestanten afgestuurd. Dat mondde uit in rellen, waarbij meer dan 500 gewonden vielen. Hij liet ook twee kritische tv-stations sluiten.

Volledig scherm Saakasjvili in 2018. © EPA

Uit protest tegen zijn gevangenschap ging Saakasjvili 50 dagen in hongerstaking. Dat schaadde zijn gezondheid in die mate dat hij in de loop van vorig jaar overgebracht werd naar een privékliniek. Volgens Saakasjvili werd hij in de gevangenis ook vergiftigd. Die bewering werd eerder dit jaar door een onafhankelijke expert bevestigd.

De Georgische president Salome Zoerabisjvili weigert Saakasjvili gratie te verlenen en zegt dat het Georgische volk wil dat hij wordt gestraft.

Zelensky

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwijt Rusland dat het “Oekraïense burger Micheil Saakasjvili aan het vermoorden is door de hand van de Georgische autoriteiten”. Dat zei hij vanavond op Twitter. Hij vraagt aan Tbilisi om “het misbruik” te stoppen en Saakasjvili naar Oekraïne te laten terugkeren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Vandaag heb ik het ministerie van Buitenlandse Zaken opgedragen de Georgische ambassadeur in Oekraïne te ontbieden, ons krachtige protest te uiten en hem te vragen Oekraïne binnen 48 uur te verlaten om overleg te plegen met zijn hoofdstad. Ik dring er ook bij onze partners op aan om deze situatie aan te pakken en niet te negeren en deze man te redden. Geen enkele regering in Europa heeft het recht om mensen te executeren, het leven is een fundamentele Europese waarde”, aldus Zelensky.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.