Oud-president George W. Bush omschrijft 9/11 als dag van “gemengde gevoelens”

De voormalige Amerikaanse president George W. Bush heeft 11 september 2001 op een herdenking in Shanksville in Pennsylvania omschreven als een dag van "gemengde gevoelens". Bush had het onder meer over afschuw "over de omvang van de verwoesting" en "de brutaliteit van het kwaad", maar tegelijkertijd was er "dankbaarheid" en "ontzag" onder de Amerikanen vanwege de heldhaftigheid van de hulpdiensten, het leger en de spontane golf van solidariteit. "We waren trots op ons gewonde land", sprak Bush, die op het moment van de aanslagen Amerikaans president was.