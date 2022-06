Oud-president die ooit hoop van Westen was in Kremlin bedreigt opnieuw vijanden van Rusland: "Ik haat hen. Ze zijn uitschot”

Hij werd tien jaar geleden nog beschouwd als een van de weinige redelijke stemmen in het Kremlin en had een tomeloze bewondering voor de westerse cultuur, maar daar is vandaag nog weinig van te merken. Russisch oud-president Dmitri Medvedev (56) heeft zich vanmorgen weer compleet laten gaan op berichtendienst Telegram en noemde daar alle vijanden van zijn land “klootzakken” en “uitschot”. “Ik zal alles doen om hen van de kaart te vegen”, klonk het.

“Mensen vragen me vaak waarom mijn posts op Telegram zo hard zijn”, schreef Medvedev vanmorgen. “Het antwoord is dat ik hen haat. Ze zijn klootzakken en uitschot. Ze willen ons doden en willen Rusland vernietigen. En zo lang als ik leef, zal ik er alles aan doen om hen van de kaart te vegen.”

Volgens analisten is zijn uithaal bedoeld richting alle vijanden van Rusland, niet alleen Oekraïne en de oppositie in eigen land, maar de hele westerse wereld. Daar heeft hij geen goed woord meer voor over, zo bleek de jongste maanden duidelijk. Ooit was dat helemaal anders.

Protegé

Toen Vladimir Poetin in 1999 voor de eerste keer president van Rusland werd, na het aftreden van Boris Jeltsin, maakte hij van Medvedev zijn protegé. De twee kenden elkaar uit Sint-Petersburg, waar ze vijf jaar samen hadden gewerkt voor burgemeester Anatoli Sobtsjak. Medvedev leidde de presidentiële verkiezingscampagne van Poetin in 2000, werd zijn vicestafchef en later zijn stafchef, kreeg de leiding over Gazprom, het grootste bedrijf in Rusland en grootste aardgasbedrijf ter wereld, en werd de allereerste vicepremier van Rusland.

Volledig scherm Medvedev en Poetin. © ap

Onder Poetin toonde hij zich een groot voorstander van hervormingen. Dat was opmerkelijk, want Poetin was een aanhanger van traditie en stabiliteit. Medvedev kreeg in het Kremlin kritiek uit conservatieve hoek omdat hij bewondering had voor de westerse populaire cultuur - zo was hij geobsedeerd door iPads - maar die stemmen verstomden toen Poetin hem desondanks aanduidde als zijn opvolger.

In 2008 won Medvedev de presidentsverkiezingen met de slogan ‘vrijheid is beter dan geen vrijheid’, wat Russische liberalen en voorvechters van de democratie in het Westen hoop gaf. Enkele uren na zijn eedaflegging stelde Medvedev Poetin aan als zijn eerste minister, zoals hij tijdens zijn campagne beloofd had.

Volledig scherm Medvedev, Poetin en patriarch Kirill in 2016. © reuters

Hij lanceerde een liberaliserings- en moderniseringsprogramma, maar dat was geen lang leven beschoren. Toen zijn termijn als president er na vier jaar opzat, wisselde hij van post met Poetin en werden de hervormingen die hij had doorgevoerd door Poetin gewoon teruggedraaid.

Achtergrond

Hoewel hij nog acht jaar premier was - tot 2020 - raakte Medvedev op de achtergrond en diende hij vooral als zondebok voor de aanhoudende economische malaise in Rusland. Momenteel is hij vicevoorzitter van de machtige Nationale Veiligheidsraad in Rusland. Sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne liet hij zich al herhaaldelijk opmerken met zijn radicale standpunten en uitspraken.

Volledig scherm Dmitri Medvedev. © ap

Zo veroorzaakte hij in april bezorgdheid toen hij te kennen gaf dat het ultieme doel van Rusland een groot Eurazië was, dat zich uitstrekt van Lissabon tot Vladivostok. Hij dreigde ook met nucleaire wapens als Finland en Zweden zouden toetreden tot de NAVO.

Medvedev verweet de Oekraïners ook al herhaaldelijk nazi's te zijn en vindt dat Oekraïne geen onafhankelijke natie kan zijn. Het bloedbad in Boetsja noemde hij (onterecht, zo toonden factcheckers aan) “fake news”, in scène gezet door Oekraïne om Rusland in een slecht daglicht te plaatsen.

Doodstraf

Vandaag besloot het Russische parlement dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geen bevoegdheid meer heeft in Rusland. De Raad van Europa zette Rusland op 15 maart al uit de organisatie die mensenrechten en democratie promoot in Europa na de Russische invasie in Oekraïne, maar Rusland houdt vol dat het zelf opstapte. Volgens Medvedev is het een opportuniteit om de doodstraf opnieuw in te voeren.

