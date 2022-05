Oud-premier Cazeneuve verlaat PS na akkoord met Mélenchon

Linkse partijen vormen alliantie bij Franse parlements­ver­kie­zin­gen

La France Insoumise en Europe-Ecologie-Les Verts (EELV), twee linkse partijen in Frankrijk, zullen bij de parlementsverkiezingen in juni een front vormen. Dat melden ze in een persbericht. Met twee andere partijen, de Parti Socialiste (PS) en de communistische partij PCF, gaan de onderhandelingen voort. Onderhandelingen over een linkse frontvorming voor de parlementsverkiezingen liepen tot nu toe schijnbaar moeizaam.

2 mei