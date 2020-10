Oud-Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz: “Trump was een economische ramp”

Over minder dan twee weken kiezen de Amerikanen hun nieuwe president. Dat kan de Democraat Joe Biden worden, maar ook hun huidige, de Republikein Donald Trump, blijven. Van die laatste is het economische beleid van de afgelopen vier jaar voor sommigen mogelijk een argument voor herverkiezing. Voormalig Nobelprijswinnaar en ex-adviseur van Bill Clinton, Joseph Stiglitz (77), ziet dat anders en noemt Trumps politiek in de Spaanse krant El País “een economische ramp”.

De economische situatie is een belangrijke factor in het stemgedrag van de Amerikanen en kan, volgens de recente peilingen, zelfs doorslaggevend zijn op 3 november. Tot aan de uitbraak van de coronapandemie kenden de Verenigde Staten de langste groeiperiode in hun geschiedenis. Die waardevolle troef van een bloeiende economie is Trump inmiddels onder meer door de coronacrisis kwijtgespeeld, al waren de economische vooruitzichten in maart, net voor corona dus, ook al niet zo rooskleurig voor de VS. Uit een peiling van de Financial Times bleek deze week nog dat vandaag meer Amerikanen geloven dat het economisch beleid van Trump het herstel eerder schaadt dan vooruithelpt.

De Amerikaanse ex-winnaar van de Nobelprijs voor economie (in 2001), Joseph Stiglitz, zit als progressieveling ideologisch gezien in het andere kamp dan dat van de conservatieve Republikeinen, maar hij is ook een gerenommeerd wetenschapper. Los van de huidige crisis vindt Stiglitz dat de economische nalatenschap van Trump een “ramp” is. “En als we dat niet keren, zal dat het begin van Amerika’s ondergang zijn”, zegt hij aan El País.

Trumps tegenkandidaat Joe Biden waarschuwde al voor een belastingverhoging, maar Stiglitz countert dat. “Vergeet niet dat Trump in december 2017 de belastingen heeft verlaagd voor miljardairs en bedrijven en, met dezelfde wet, die van de meeste mensen uit de middenklasse heeft verhoogd, net die klasse die al veertig jaar aan het worstelen is”, argumenteert Stiglitz verder. “Wat Biden heeft beloofd, is dit terug te draaien en bedrijven en de grote vermogens eerlijke belastingen te laten betalen. Dat is goed economisch beleid, vind ik. De belastingverlaging van 2017 gaf de economie wel een suikerboost, maar elk economisch model zal je zeggen dat dit niet houdbaar is, dat dit zal leiden tot recordtekorten. Je zal natuurlijk sneller groeien, maar het is niet houdbaar.”

“De kracht van ons land zit in het investeren in wetenschap, technologie en scholing en dat heeft Trump ondermijnd”, aldus Stiglitz. “Elk jaar snoeide hij in het wetenschapsbudget.” De vooraanstaande econonoom verwijt Trump verder nog dat hij weigerde zich in te zetten voor globale samenwerking, wat volgens Stiglitz in een moderne economie noodzakelijk is.