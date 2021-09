Oud-nazi (97) in Canada overleden in laatste fase van uitzetting, na juridische strijd van meer dan 20 jaar

“Medisch onderzoek bij Duitsgezin­de dokter bepaalde mijn leven”: Joodse David Wagman (89) dook tijdens WOII onder in Hekelgem

9 mei Amper 11 jaar was de joodse David Wagman toen hij in tranen afscheid nam van zijn ouders om onder te duiken bij een onbekend gezin in Hekelgem. Zowel hijzelf als zijn ouders overleefden de Tweede Wereldoorlog, maar het scheelde maar weinig of het gezin werd gedeporteerd richting Duitsland. “Een Duitsgezinde dokter uit Hekelgem had ons kunnen verraden, maar hij heeft het niet gedaan. Dat was een wijze levensles voor mij. Nooit zal ik iemand beschuldigen enkel en alleen omdat hij deel uitmaakt van een bepaalde groep of gemeenschap.”