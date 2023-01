Oud-NAVO-generaal Pavel wint met ruime voorsprong

Russische 'Zwarte Makelaar' die gezin met kinderen liet uitmoorden vrij nadat hij 6 maanden voor Wagner vocht in Oekraïne: nabestaan­den woest

Er is ophef in Rusland over de vrijlating van een aantal gevangenen die zich aansloten bij de Wagnergroep, zes maanden gingen vechten in Oekraïne en overleefden. Onder hen de beruchte ‘Zwarte Makelaar’ uit Sint-Petersburg, die onder meer een gezin met twee jonge kinderen liet uitmoorden. Alexander Tyutin (66) reisde intussen naar Turkije, waar hij een nieuw leven begon met zijn vrouw. Tot grote woede van de nabestaanden van zijn slachtoffers.

26 januari