Oud-NAVO-generaal Pavel op weg naar winst bij Tsjechische presidentsverkiezingen

Politiege­weld in de VS: na recordjaar 2022, ook dit jaar al 67 doden bij uit de hand gelopen arresta­ties

In de Verenigde Staten blijft politiegeweld nog steeds een enorm groot probleem. Niet alleen Tyre Nichols (29), de zwarte man waarvan schokkende beelden van het politiegeweld werden gedeeld, maar ook talloze anderen werden er slachtoffer van in de VS. Onder hen Patrick Lyoya, 26, en Jayland Walker, 25, beiden doodgeschoten in 2022. Én ook beiden ongewapend. Volgens de cijfers was 2022 dan ook het dodelijkste jaar in de VS: de politie doodde 1.176 mensen. Sinds 2013 zijn het er in totaal al 11.168 door dodelijk politiegeweld.

14:45