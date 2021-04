“Oud-minister Pompeo liet ambtenaren persoonlijke klusjes doen”

Trump: “Coronavac­cin zou ‘Trumpcine’ moeten heten”

11 april De Amerikaanse oud-president Donald Trump vindt dat er een coronavaccin naar hem vernoemd zou moeten zijn, heeft hij gezegd bij een speech voor de Republikeinse partijtop, die te gast was in zijn resort Mar-a-Lago. Trump herhaalde daar zijn onbewezen claims over fraude bij de presidentsverkiezingen in november, en haalde nog eens flink uit naar de machtigste Republikein in de Senaat, Mitch McConnell, aldus The Washington Post.