Oud-leerlinge (28) had uitgewerkt plan voor fatale schietpartij op school Nashville waarbij zes doden vielen

In een school in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee heeft een jonge vrouwelijke schutter maandagochtend lokale tijd het vuur geopend. Daarbij zijn zes mensen, onder wie drie negenjarige kinderen, om het leven gekomen. De politie heeft schutter Audrey Hale (28) gedood. De vrouw voerde volgens de politie een gerichte aanval uit en had meerdere plekken als doelwit op het oog. Dat blijkt uit een door Hale nagelaten manifest, dat de politie bij een huiszoeking aantrof.

De schutter, een oud-leerlinge van de christelijke privéschool die ze onder vuur nam, had volgens de politie een “gedetailleerd plan van aanpak” en beschikte over een plattegrond van de school, met informatie over de beveiliging en toegangswegen.

Hale kwam het gebouw van The Convent School binnen door een glazen zijdeur kapot te schieten. Ze was volgens de politie gewapend met “minstens twee aanvalsgeweren en een pistool”. Van twee wapens is duidelijk dat ze deze legaal in haar bezit had. ‘The New York Times’ schrijft dat het zeer zeldzaam is dat vrouwelijke schutters achter schietpartijen met meer dan vier slachtoffers zitten. Sinds 1966 gebeurde dat slechts vier keer.

Naast de drie jonge kinderen, die werden geïdentificeerd als Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs en William Kinney, kwamen ook drie volwassenen om het leven. Het gaat om Cynthia Peak en Mike Hill (beide 61 jaar) en schoolhoofd Katherine Koonce (60). Verder raakte niemand gewond.

“Rancune”

Het is onduidelijk hoe lang de in Nashville woonachtige Hale in het verleden op de christelijke privéschool heeft gezeten. ‘CNN’ meldt dat de vrouw mogelijk “rancune koesterde” tegen de school en er in het verleden met tegenzin naartoe zou zijn gegaan. Op vragen van verslaggevers bevestigde de politie dat Hale zich als transgender identificeerde. Meer is daar op dit moment niet over duidelijk. Over haar motief heeft de politie wel “een theorie”, maar op dit moment wordt daar nog geen uitspraak over gedaan.

President Biden: “Dit is gewoon walgelijk”

Amerikaanse president Joe Biden oordeelt dat vuurwapengeweld de ziel van de Verenigde Staten verscheurt. “Dit is gewoon walgelijk”, zei hij na de schietpartij. Biden riep daarnaast - net zoals de woordvoerster van het Witte Huis - het Congres op om aanvalsgeweren te verbieden. “We moeten meer doen om wapengeweld te stoppen”, zei hij, "want genoeg is genoeg.”

Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre: “Hoeveel kinderen moeten er nog worden vermoord voordat de Republikeinen in het Congres actie ondernemen om het verbod op aanvalswapens te doorbreken, mazen in ons systeem voor antecedentenonderzoek te dichten of de veilige opslag van wapens te eisen?”

