Oud-leerlinge (28) dringt school binnen in Amerikaanse Nashville en schiet zes mensen dood, onder wie drie kinderen

In een school in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee heeft een jonge vrouwelijke schutter (28) maandag het vuur geopend. Bij de schietpartij zijn minstens zes mensen, onder wie drie negenjarige kinderen, om het leven gekomen. De politie heeft de schutter, gewezen leerlinge Audrey Hale, gedood. De vrouw had volgens de politie een “gedetailleerd plan van aanpak”, beschikte over een gedetailleerde plattegrond van de school en liet ook een manifest na.

Hale kwam het gebouw van de christelijke privéschool The Convent School in Nashville volgens de politie binnen door op een deur te schieten. Naast de drie jonge kinderen kwamen ook drie volwassenen om het leven. Het gaat om Cynthia Peak en Mike Hill (beide 61 jaar) en schoolhoofd Katherine Koonce (60). Verder raakte niemand gewond.

De schutter werd ter plaatse door agenten doodgeschoten. Ze was volgens de politie gewapend met “minstens twee aanvalsgeweren en een pistool”. Van twee wapens is duidelijk dat ze deze legaal in haar bezit had. ‘The New York Times’ schrijft dat het zeer zeldzaam is dat vrouwelijke schutters achter schietpartijen met meer dan vier slachtoffers zitten. Sinds 1966 gebeurde dat slechts vier keer.

Volledig scherm Agenten leiden kinderen naar een veilige plek. © AP

Manifest

De schutter is Audrey Hale, een 28-jarige vrouw uit Nashville. Hale was een voormalige leerlinge, al is niet duidelijk hoe lang zij er op school heeft gezeten. Ze “identificeerde zich als transgender”, aldus de politiekorpschef na vragen van verslaggevers. Meer is daar op dit moment niet over duidelijk.

De politiediensten voerden na de feiten een huiszoeking uit in de woning van de vrouw en vonden daar een plattegrond met “de toegangen” van de school en een “manifest met enkele geschriften”, zegt John Drake, hoofd van de politie van de stad. De vrouw had daarnaast een gedetailleerd plan van aanpak. Wat in het door Hale nagelaten manifest staat is vooralsnog niet bekendgemaakt. Over haar motief heeft de politie wel “een theorie”, maar op dit moment wordt daar nog geen uitspraak over gedaan.

President Biden: “Dit is gewoon walgelijk”

Amerikaanse president Joe Biden oordeelt dat vuurwapengeweld de ziel van de Verenigde Staten verscheurt. “Dit is gewoon walgelijk”, zei hij na de schietpartij. Ook prees Biden de reactie van de politie.

Biden riep daarnaast - net zoals de woordvoerster van het Witte Huis - het Congres op om aanvalsgeweren te verbieden. “We moeten meer doen om wapengeweld te stoppen”, zei hij, "want genoeg is genoeg.”

Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre: “Hoeveel kinderen moeten er nog worden vermoord voordat de Republikeinen in het Congres actie ondernemen om het verbod op aanvalswapens te doorbreken, mazen in ons systeem voor antecedentenonderzoek te dichten of de veilige opslag van wapens te eisen?”

Volledig scherm Agenten kwamen massaal ter plaatse. © AP

Volledig scherm Agenten zijn massaal ter plaatse. © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.