Oud-leerling schiet elf kinderen dood in Russische school: “Hij droeg bivakmuts en zwart T-shirt met swastika”

“Zwart T-shirt met nazisymbolen”

Zijn motief is voorlopig onduidelijk. Volgens het Russische onderzoekscomité - een instantie die zware misdaden behandelt - droeg hij “een bivakmuts en een zwart T-shirt met daarop een rode swastika in een cirkel”. Hij had twee pistolen en een grote hoeveelheid munitie op zak. Volgens de lokale gouverneur stond Kazantsev geregistreerd bij een neuropsychologische behandelingskliniek.

Poetin: “Onmenselijke terreurdaad”

Rusland is recent wel vaker opgeschrikt door fatale schietincidenten op scholen. In 2021 vielen er negen doden in een school in Kazan en zes doden in een universiteit in Perm. In april dit jaar sloeg een gewapende man toe in een kleuterschool in de regio Ulyanovsk. Twee kinderen en een leerkracht kwamen daarbij om het leven. Ook toen pleegde de dader zelfmoord.