Oud-hoofdredacteur Apple Daily opgepakt in Hongkong

Geen verhoogde loodconcen­tra­ties in bloed van kinderen na brand No­tre-Da­me

20 juli De brand in de Notre-Dame in Parijs in 2019 heeft geen “significante” verhoging veroorzaakt van de loodconcentraties in het bloed van de kinderen die wonen of naar school gaan in de buurt van de kathedraal. Dat blijkt uit een studie van de Franse Volksgezondheid SpF.