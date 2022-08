Oud-hoofdaanklager Mexico gearresteerd in zaak van 43 verdwenen studenten

Noodweer eist ook levens in Oostenrijk: twee kinderen en drie wandelaars overleden door omgevallen bomen

Het noodweer van vandaag heeft ook in Oostenrijk voor grote problemen gezorgd. In de zuidelijke deelstaat Karinthië zijn twee kinderen om het leven gekomen nadat enkele bomen nabij een klein meer in het stadje Sankt Andrä waren omgevallen. Daarnaast zijn drie wandelaars overleden na een blikseminslag in de gemeente Gaming, in Neder-Oostenrijk.

