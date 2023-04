Oud-gouverneur van Arkansas Asa Hutchinson neemt het op tegen Trump in race naar Witte Huis in 2024

De 72-jarige trad in januari af na acht jaar als gouverneur van Arkansas omdat zijn termijn erop zat. Daarvoor zat hij onder meer in het Huis van Afgevaardigden. Hutchinson kondigde aan dat hij zijn kandidatuur later in april formeel zou aankondigen tijdens een toespraak in Bentonville, Arkansas, van waar hij afkomstig is.

Hutchinson riep Trump (76) op zich terug te trekken uit de race naar het presidentschap in het licht van de aanklacht in New York. Het openbaar ministerie in Manhattan kondigde donderdagavond een aanklacht aan tegen de Republikein. De zaak gaat over de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Die is mogelijk in strijd met de regels over campagnefinanciering.