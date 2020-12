Oud-first ladies VS in de bres voor doctor Jill Biden na denigrerend opiniestuk

Onder anderen oud-first ladies Michelle Obama en Hillary Clinton nemen het op voor Jill Biden, de echtgenote van aanstaand president Joe Biden, nadat in een opiniestuk in The Wall Street Journal (WSJ) werd gesteld dat zij haar doctorstitel niet meer zou moeten voeren.

Over het stuk is grote verontwaardiging ontstaan in de VS en daarbuiten, vooral onder vrouwelijke academici. De aanval op de aanstaande first lady, die in 2007 promoveerde in de onderwijskunde en lerares is van beroep, wordt gezien als seksistisch.

Auteur Joseph Epstein schrijft in zijn stuk dat zaterdag verscheen dat Jill Biden haar doctorstitel niet zou moeten voeren omdat zij niet de medische graad MD (Medicinae Doctor) heeft. Onder meer de neerbuigende toon van Epsteins stuk is bij veel mensen slecht gevallen, zo verwees hij naar Jill Biden als 'kiddo'. Dat Biden, geboren met de meisjesnaam Jill Jacobs, haar academische titel voert, noemde hij "frauduleus" en "een beetje komisch".

“Michelle Obama: “Te vaak worden onze prestaties bezien met scepsis en zelfs spot”

Michelle Obama sprong maandag in de bres voor Jill Biden, die second lady was onder het presidentschap van Barack Obama (2009-2017). "Acht jaar lang heb ik dr. Jill Biden zien doen wat veel professionele vrouwen doen - met succes meerdere verantwoordelijkheden tegelijkertijd zien dragen, van haar onderwijswerkzaamheden tot haar officiële verplichtingen in het Witte Huis en haar rol als moeder, echtgenote en vriendin", schreef Obama op Instagram.

"En nu zien we wat ook gebeurt met zo veel professionele vrouwen, of hun titel nu doctor, juffrouw of mevrouw, of zelfs first lady is: veel te vaak worden onze prestaties bezien met scepsis en zelfs spot", aldus Obama. "Na decennia werk, worden we gedwongen ons helemaal opnieuw te bewijzen."

“Weerzinwekkend staaltje chauvinisme”

"Als je enig respect had voor vrouwen zou je dit weerzinwekkende staaltje chauvinisme uit je krant verwijderen en je excuses aanbieden", reageerde de woordvoerder van Jill Biden op het stuk. Biden reageerde zondag zelf al indirect op Twitter: "Samen gaan we een wereld bouwen waar de prestaties van onze dochters worden gevierd in plaats van gedenigreerd".

"Dit artikel zou nooit zijn geschreven over een man", reageerde Doug Emhoff, als echtgenoot van aanstaand vicepresident Kamala Harris binnenkort de eerste 'second gentleman' van de VS. Hillary Clinton, die ook diende als minister van Buitenlandse Zaken en gouverneur van de staat New York, twitterde: "Haar naam is dr. Jill Biden. Wen eraan."

De universiteit waar de gewraakte WSJ-columnist Epstein zelf doceerde tot 2003, heeft afstand van de auteur genomen. Epsteins artikel "uit onterecht een misplaatste beschuldiging tegen dr. Jill Bidens rechtmatig en openbaar voeren van haar doctorale titel en haar expertise", aldus Northwestern University.