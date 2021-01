Oud-buitenlandminister Colin Powell noemt zichzelf geen Republikein meer

Celebrities Arnold Schwarzen­eg­ger vergelijkt rellen in Capitool met Tweede Wereldoor­log: “Trump is de slechtste president ooit”

18:49 Arnold Schwarzenegger (73) heeft in een opmerkelijke video gereageerd op de rellen in het Capitool van eerder deze week. De acteur, die in het verleden zelf actief was voor de Republikeinse Partij, vergelijkt de bestorming met de Tweede Wereldoorlog en noemt Donald Trump (74) “de slechtste president ooit”.