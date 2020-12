Oud-ambassadeur Vaticaan in Parijs veroordeeld voor seksuele agressie

Het Franse gerecht had begin 2019 het onderzoek tegen Ventura geopend. Een medewerker van het stadhuis van Parijs had toen aangegeven dat de pauselijke nuntius tijdens een ceremonie tot drie keer toe de handen op zijn billen had gelegd. In de nasleep daarvan maakten nog vier andere mannen melding van gelijkaardige feiten, die zich in 2018 en 2019 hadden voorgedaan. Een van de vijf heeft uiteindelijk beslist geen klacht in te dienen en zich geen burgerlijke partij te stellen.