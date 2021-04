Oud-agent opgepakt voor doodschieten drie mensen in Texas

Zesde schietpar­tij in 48 uur tijd in VS: dader opent vuur aan dranken­zaak

11:21 Minstens vijf mensen zijn gisteravond zwaargewond geraakt in Shreveport, een stad in de Amerikaanse staat Louisiana. Een schutter die in de file stond, opende vanuit een wagen het vuur vlak bij een drankenzaak. Het is al de zesde grote schietpartij in de Verenigde Staten in amper 48 uur tijd.