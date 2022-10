Oud-adviseur van Donald Trump, Steve Bannon, veroordeeld tot vier maanden cel

Recordhoe­veel­heid coca geteeld in Colombia in 2021

In Colombia is in 2021 een recordhoeveelheid coca geteeld. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het bureau voor drugs en criminaliteit van de Verenigde Naties (UNODC). Van die plant kan cocaïne worden gemaakt, waarvan het Zuid-Amerikaanse land de grootste producent ter wereld is.

20 oktober