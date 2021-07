Oslo legt elektrische step 's nachts aan de ketting

Nederlands reproduc­tie­ge­tal stijgt tot 2,17: honderd besmette personen steken 217 anderen aan

12:52 Nederland kampt met een sterk stijgend aantal coronabesmettingen en dat is te merken in het reproductiegetal. Dit is gestegen naar 2,17. Dat is het hoogste niveau sinds 24 februari 2020. Het cijfer, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, stond afgelopen vrijdag nog op 1,37.