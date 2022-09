Oscar Pistorius naar rechter voor vervroegde vrijlating na moord op vriendin

Oscar Pistorius stapt naar de rechter om zijn vervroegde vrijlating af te dwingen. De Zuid-Afrikaanse paralympisch atleet is veroordeeld voor de moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp in 2013 en zit een straf van 13 jaar uit. Maar er is onenigheid over de ingangsdatum van die straf.

Oscar Pistorius kreeg de bijnaam ‘Blade Runner’ of de “snelste man zonder benen”. Hij was in 2012 in Londen de eerste sprinter met geamputeerde benen die deelnam aan de Olympische Spelen. Hij liep met protheses. Op de Paralympische Spelen van dat jaar won hij een gouden medaille op de 400 meter.

Een jaar later, op 14 februari 2013, schoot hij zijn vriendin, het Zuid-Afrikaanse fotomodel Reeva Steenkamp, dood. Hij beweerde dat hij haar had aangezien voor een inbreker in zijn huis in Pretoria. Hij vuurde vier keer door een gesloten toiletdeur. Drie kogels raakten zijn vriendin, die in het kleinste kamertje aanwezig was. Steenkamp overleefde de kogelregen niet. Ze was 29.

Aanvankelijk werd Pistorius voor dood door schuld veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan hij er maar één in de cel doorbracht. De rest van de straf mocht hij onder huisarrest uitzitten. Maar op 6 juli 2016 werd hij alsnog voor moord veroordeeld tot zes jaar, een straf die het Openbaar Ministerie destijds “schokkend mild” vond. In beroep kreeg Pistorius een gevangenisstraf van 13 jaar en 5 maanden opgelegd. Dat was in november 2017.

Volledig scherm © AP

Door de opeenvolging van verschillende uitspraken is er geen eensgezindheid rond de precieze ingangsdatum van Pistorius’ straf. Het Hooggerechtshof in Bloemfontein oordeelde vorig jaar dat de celstraf van Pistorius inging vanaf oktober 2014, het moment waarop hij voor het eerst veroordeeld werd voor de dood van Steenkamp. Volgens Pistorius betekent dit dat hij dan in februari vorig jaar al in aanmerking kwam voor vervroegde vrijlating. Via de rechter wil hij daarom nu snel een hoorzitting bekomen rond zijn eventuele vervroegde vrijlating.

Volgens de gevangenis van Atteridgeville waar Pistorius verblijft, zijn er dan weer tegenstrijdige uitspraken van het Hof van Beroep rond de ingangsdatum van de straf. Ook de strafuitvoeringsrechtbank is nog op zoek naar de juiste begindatum.