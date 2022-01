Osama Krayem spreekt assisenhof niet toe tijdens proces over aanslagen Parijs

Aanslagen ParijsDe beklaagde Osama Krayem is vandaag voor het assisenhof verschenen in het proces over de terreuraanslagen in Parijs van 13 november 2015. Hij deed echter een beroep op zijn zwijgrecht en sprak het assisenhof dus niet toe. Krayem stuurde sinds 25 november zijn kat naar het assisenhof in Parijs, maar was op vraag van het hof toch kort aanwezig.

“Meneer Krayem, het is goed dat u spontaan bent gekomen”, aldus de voorzitter van het speciale assisenhof, Jean-Louis Périès, tijdens de zitting. Geen enkele van zijn vragen kreeg echter een antwoord. Via zijn tolk liet de 29-jarige Zweed in het Arabisch weten dat hij geen verklaringen had af te leggen en ook geen vragen wilde beantwoorden.

Bij de herneming van het proces op 6 januari verklaarde de advocate van de beschuldigde dat Krayem het woord niet meer zou nemen tot het einde van de debatten. Ze las bovendien een brief voor van haar cliënt, waarin die het proces “een illusie” noemt. “Toen ik zag hoe de debatten verliepen, heb ik de hoop verloren. Niemand is hier om te begrijpen wat er is gebeurd en om antwoorden te krijgen. Ik heb het gevoel dat we allemaal alsof doen”, schreef hij. “Ik denk vandaag niet meer dat het feit dat ik verschijn iets zou veranderen. Daarom heb ik beslist om me niet meer uit te drukken.”

Volledig scherm Osama Krayem. Beklaagde op het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. © RV

Bomgordels

Krayem wordt ervan verdacht een van de voornaamste protagonisten te zijn van de groep die de aanslagen in Parijs en Saint-Denis uitvoerde, waarbij op 13 november 2015 maar liefst 130 doden vielen. Hij staat in Parijs terecht voor zijn vermoedelijke rol in het vervaardigen, bezitten of transporteren van bomgordels en het verkrijgen en bezitten van de wapens van de terreurcel.

De assisenvoorzitter stelde de vraag hoe hoog Krayem zou opgeklommen zijn in de rangen van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Ook verwees hij naar een video waarin een Jordaanse piloot wordt geëxecuteerd. In die video zou Krayem te zien zijn. “We willen u vragen of u heeft deelgenomen aan gevechten, waar, wanneer en hoe vaak”, aldus de voorzitter. Er kwam echter geen reactie. Krayem werd opgepakt in België in april 2016, na de aanslagen in Brussel. De rechtbank vermoedt dat hij zich in de Brusselse metro had moeten opblazen, maar dat hij uiteindelijk rechtsomkeer maakte.

