Orthodoxe priester neergeschoten in Lyon: verdachte weer vrijgelaten

Vlaamse Stemmen in de VS. New Jersey, waar de emoties hoog oplopen: “Wij zijn bang hoe het Trump-kamp gaat reageren bij een nederlaag”

30 oktober Bollebozen en knappe koppen, ze komen graag bijeen in Princeton, New Jersey. Michelle Obama heeft er nog gestudeerd, Jeff Bezos van Amazon ook, het staat fantastisch op je curriculum vitae. Maar de laatste jaren is ook in deze staat met hoog IQ veel veranderd, weten Katrien Goethals (53) en Scott Ratzan (58). Boos zijn is ‘a way of life’ geworden. “Onze buren hebben plots wapens en een Duitse herdershond gekocht.”