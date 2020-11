Orkaan Iota opgeschaald naar hoogste categorie voor aan land te gaan in Centraal-Amerika

Gent/Wemeldinge (NL) Gentse duikster (58) in kritieke toestand uit het water gehaald: “Zoveel ervaring, we weten niet wat er fout is gelopen”

15 november Edith D., een 58-jarige duikster uit Gent, werd zaterdagnamiddag omstreeks 15 uur in kritieke toestand uit het water gehaald in de Oosterschelde bij Wemeldinge in Nederland. Over haar toestand is nog weinig bekend. Ze wordt in een kunstmatige coma gehouden in het ziekenhuis van Goes. Edith is een instructeur van de Gentse club Manta en had tonnen ervaring. “Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er fout liep. Enkele minuten na haar eerste duik raakte ze in problemen”, zegt Marc Bulté, voorzitter van Manta.